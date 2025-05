Suure rahakotiga endist Red Bulli sõitjat seostatakse Aroni meeskonnaga

Paul Aron kuulub Alpine F1 meeskonda, kus on sel nädalal käinud korralik tulevärk. Esmalt teatati, et tiimipealik Oliver Oakes lahkub päevapealt ametist, seejärel ülendati senine varusõitja Franco Colapinto viieks etapiks põhisõitjaks. Nüüd on aga kuulda, et Alpine ukse taga käib koputamas veel üks sõitja, mullu Red Bullist minema löödud Sergio Perez, kel on rahakad sponsorid.​