VIDEO NBA täht viskas vabaviskeid nagu topispalliga, Knicks kaotas ajaloo kallima mängu suurelt

Sealt edasi läks aina halvemaks. Poolajapausiks juhtis Celtics 25, otsustava neljandiku eel 26 punktiga. Vahepeal kasvas Celticsi edu üle 30 punkti. Viimase veerandi alguses näis, et Knicks võib mängu tagasi tulla, sest liidrist mängujuht Jalen Brunson tabas lühikese ajaga kaks kolmest ning kaare tagant oli täpne ka Miles McBride, ent seejärel lagunes mäng taas.

Minessota Timberwolves läks seeriat Golden State Warriorsi vastu 2-1 juhtima, kui võitis võõrsil 102:97. Võidu juures on Timberwolvesi jaoks mõneti murettekitav asjaolu, et mäng oli tasavägine, kuigi Warriorsi liider Stephen Curry on jätkuvalt reievigastusega väljas. Curry naaseb suure tõenäosusega seeria jooksul.