Eestlannade duell jäi ära: Lehis pääses GP-etapil 16 sekka, Differt mitte

Maailma edetabelis 21. kohta hoidev ja Kolumbia turniiril 13. asetust omav Lehis kohtub hakatuseks kanadalanna Alexanne Verre'ga (269.). Võidu puhul on järgmine vastane kas Yana Shemyakina (Ukraina, 93.) või Pariisi olümpia naiskonnavõistluse pronksmedalist Alicja Klasik (Poola, 35.).

Mõlemal tänavusest mitu poodiumikohta

Mõlemad Colombias võistlevad Eesti vehklejad on sel hooajal rahvusvahelisel areenil näidanud väga häid tulemusi. Suvel Pariisi olümpial neljanda koha saavutanud Differt oli novembris Vancouveri MK-etapil kolmas ja jaanuaris Doha GP-etapil teine.

Vehklemishooaja 2024/25 kavas on viis MK-etappi ja kolm Grand Prix'd, kus antakse MK-etapist 1,5 korda kõrgemaid edetabelipunkte. Pärast Bogota võistlust on ees veel Wuxi (Hiina) MK-etapp, kuhu aga ükski Eesti vehkleja ei sõida, et valmistuda tiitlivõistlusteks.