Donald Trumpi pärast vilekoori saanud USA koondislased: see on väga lugupidamatu

Kui USA meeskond saabus reedel Taanis Herningis jäähalli, võttis publik vastu nad vilekooriga, mis jätkus ka mängijate tutvustamisel ning pärast kohtumist, kui USA oli alistanud Taani 5:0.

Pahameele tekitajaks on president Trump, kes avaldanud, et Taani valdusesse kuuluv Gröönimaa tuleks liita USAga. Samuti on riigipea nimetanud korduvalt Taanit halvaks liitlaseks.

«Ma panin seda tähele. See ei meeldi mulle üldse. Arvan, et see on väga lugupidamatu,» ütles USA ründaja Cutter Gauthier pärast mängu Expressenile.

Tema meeskonnakaaslane Tage Thompson oli samal meelel. «Nii lihtsalt on. Me ei saa seda kontrollida, peame seda kasutama lisamotivatsioonina. Oleme siin selgelt vaenlane number üks. Meile meeldib see,» lisas ta.

See pole esimene kord, kui Trumpi ütlused ja teod toovad USA jäähokikoondisele kaasa vilekoori. Selle aasta Nelja rahvuse turniiri ajal sai see suureks kõneaineks, kui USA rahvusmeeskond vilistati Kanadas publiku poolt välja. Selle aluseks oli president Trumpi otsus Kanada vastu suunatud tariifide kohta ja avaldus, et Kanada tuleb muuta USA 51. osariigiks.

Esmalt kostis Kanada publikult buutamist USA rahvushümni ajal, kuid pinged naabrite vahel puhkesid ka kaklusteks jääl. Mängukell oli tiksunud vaid üheksa sekundit, kui mängus oli toimunud juba kolm kaklust.