Hea märk: Karel Tilga purustas Götzise eel ühe üksikala isikliku rekordi

Nii kuulis kui ka tõkkejooksus saadud tulemus jäi isiklikule rekordile selgelt alla – kuuli isiklik on 16.59, Indianas tuli 15.33; tõketes isiklik 14,65, Indianas 15,03. Aga ketas õnnestus väga hästi.

See on hea märk enne 31. maist kuni 1. juunini toimuvat Götzise kümnevõistlust, kuhu on plaanis minna ka Tilgal. Lisaks talle peaks Götzises startima veel kolm eestlast.