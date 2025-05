Taaramäe lõpetas isemoodi Kumano velotuuri kolmandas kümnes

«Stabiilselt grupi eesotsas olemiseks pidin kogu aeg keskenduma ja jõudu kulutama, see hoidis vaimu värskena ja vihmast tulenev külm ei pugenud naha vahele. Lõpus oli esimeses grupis ainult 35 meest, sest toimus väga palju kukkumisi,» rääkis ta pressiteate vahendusel.

Taaramäe lisas, et lõpuspurti otseselt ei teinud, aga pääses 500 m enne finišijoont toimunud kukkumisest õigelt poolt mööda. «Niiviisi olingi äkki 11. kohal,» ütles ta.

Kolmandal etapil lõpetas eestlane 44. ja finaaletapil 24. kohal. Kolmandal päeval ei tundnud Taaramäe end kõige paremini. «Kumano velotuur on väga teistsugune võistlus. Etapid on umbes kolme tunni pikkused, ent kitsaste teede tõttu pannakse kogu aeg peaaegu maksimaalselt pingutades,» kirjeldas Taaramäe.

Ta jätkas: «Kolmandal etapil jäin peale 40 km grupist maha, sest midagi polnud enam lihtsalt sees. Ka neljas päev oli väga intensiivne, sest sõitsime 11 km pikkust linnaringi, millel oli palju kurve ja lühikesi tõuse, kümme korda. Proovisin küll kordi eest ära sõita, aga saba oli kogu aeg taga. Tase on ikkagi nii tugev, et kellelgi ei õnnestunud vahet sisse saada.»

Taaramäe lisas, et Kumano velotuur on lahe võistlus, kuna on hoopis isemoodi, aga väga kurnav.