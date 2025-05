VIDEO Samm meistritiitlile lähemal: Tamm lõi värava ja teenis vastase kaptenile kaks kollast kaarti

Olimpija on kaks vooru enne lõppu Sloveenia kõrgliiga liider, edestades lähimat jälitajat Maribori seitsme punktiga. Mariboril on küll mäng varuks, aga sellegipoolest on Olimpijal võimalik kindlustada järgmisel nädalal meistritiitel. Selleks tuleb alistada Radomlje Kalcer või loota, et Maribor kaotab punkte.