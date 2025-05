GALERII Täie raha eest: Tartu maha murdnud TalTech viis ülikooliderbi otsustavasse, viiendasse mängu!

Kõik jäi kahe viimase minuti otsustada, need algasid seisul 78:78. TalTechi rünnak oli üsna kipsis, kuid siis võttis kapten Oliver Metsalu vastutuse ja sopsas kolmese! Lõpuks sellest piisaski. Tartlased eksisid järjest rünnakutel ja võõrustajad vormistasid lõpu kenasti ära.

Algas neljas mäng aga sealt, kus kolmas lõppes, sest tartlased pääsesid nelja minutiga ette 11:2. Neljapäeval olid nad omas kodus võitnud mitte just ilusas, aga seda võitluslikumas mängus 79:69 ning tehnikatudengid olid nüüd avaminutitel sama suures hädas.

Ent võõrustajad said paari õnnestumisega mängu sisse ning siis tekkis juba tartlastel suuri probleeme. Avaveerandil hoiti end vee peal vabavisete abil. Nimelt tabati mängust 10 viskest vaid 2, kuid teeniti tervelt 12 vabaviset, millest realiseeriti 10. Väikesele puhkusele mindi TalTechi 17:16 eduseisul.

Teisel veerandil hakkasid võõrustajad edu tasapisi kasvatama. Nelja, kuue, kaheksa punktini. Tartu peatreener Aivar Kuusmaa oli kohati omade peale rohkem kui pahane. Äkitselt tabas Rasmus Andre vabavisked ja Ran Andre Pehka järgmisel rünnakul otsa kolmese ning tabloo näitas juba 39:26! Tartu vastas küll kahe kolmesega, kuid poolajavileks taastati 13-punktiline vahe (47:34). See tähendas, et poolaja viimased 16 minutit kuulusid TalTechile suisa 45:23.