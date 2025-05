«See on äge, kuidas see duell on üldse tekkinud. Tartu on organisatsiooni, eelarve, tulemuste poolest pidevalt meist ees olnud. Kuid TalTech on järele tulemas. See duell ei tekkinud praegu mõne nädalaga, selle taga on pikk töö. Tõsiselt panustatud on mitu hooaega,» rääkis Varrak.