Hyundai boss nõuab oma sõitjatelt õnnestumist: see on võtmetähtsusega

Eelmisel etapil Kanaaridel võttis Toyota nelikvõidu ja see oli Hyundai jaoks mõru pill. Portugaliks on aga Lõuna-Korea meeskonna ootused palju kõrgemad. «Soovime keerata uut lehte peale pettumust valmistavat viimast etappi. See on selle hooaja teine kruusaralli ja see on täiesti teistsugune, kui oli Keenia kruus. Oleme näidanud, et meil on kiirus, et sellel pinnasel hästi esineda,» rääkis Abiteboul pressiteates.