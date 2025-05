Ähvardusi saanud Aroni tiimikaaslane kartis F1 etapil oma turvalisuse pärast

Doohan on aga alates hooaja algusest olnud suure pinge all, sest meedias ringlesid pidevalt jutud, et Colapinto võtab ühel hetkel tema koha üle. Sellist sammu survestasid tegema ka tuhanded Argentina sõitja fännid, kes Alpine’i F1 tiimi sotsiaalmeedias seda valjuhäälselt nõudsid.