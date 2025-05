Eesti EMi vastane saab NBAst võimu juurde

22-aastane Bona debüteeris sel hooajal NBAs Philadelphia 76ersi rivistuses ning tegelikult on Nigeeriast pärit korvpallur Türgiga ka varem seotud olnud.

Ateena Panathinaikose ja Türgi rahvuskoondise peatreener Ergin Ataman avalikustas, et 208 cm pikkune keskmängija Bona tõmbab EM-turniiril selga Türgi särgi. «Adem tuleb EuroBasketile. Türgi korvpalliliidu spordidirektor Alper Yılmaz külastas teda eelmisel nädalal. Adem on väga innukas, et mängida koondise eest,» vahendas Atamani TRT Spori.