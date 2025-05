Andres Sõber: TalTech oli nagu väike jänes Tartu mürkmao ees

Sõbra hinnangul on Tartu kvaliteetsemalt komplekteeritud, kuid TalTech on jällegi nooruse uljusega ja ka andekate mängijate toel suutnud viia seeria otsustavasse mängu. «TalTechi tahtmine ja ühtehoidmine on praegu olnud kõvemad. See ongi olnud vahe. Kuidas asi homme läheb, seda ei tea. TalTech võib jällegi närvidega alt minna, kuna nad on noorema generatsiooni mängijad. Tartul aga on jällegi kõva pinge, et finaali saada,» arutles Sõber.