Heino Enden: Tartul on TalTechi ees kerge eelis, kuid nende mäng on lagunenud just kaitses

Endenil on hea meel, et rahvas on tulnud saali atraktiivset vastasseisu jälgima, kuid pahatihti makstakse väljakul lõivu mängu kvaliteedis. «On ilusaid hetki, aga siis on jälle rohkem kramplikkust ja puterdamist. Võtame näiteks eilse mängu, kus [Tartu peatreener Aivar] Kuusmaa hakkas mängima maa-ala kaitset, kus kolm meest ees ja kaks taga.