Rootsi hokikoondislane: soomlased vinguvad kõige üle

Soome koondislane Nikolas Matinpalo, kes mängib igapäevaselt NHLis Ottawa Senatorsi eest, kritiseeris pärast mängu Austriaga Stockholmi Avicii Arena jää seisukohta. Nimelt teatas 26-aastane kaitsemängija, et jää on veidi pehme ja lahtine ning selle olukorda tuleks parandada.

«Nad (soomlased - M. S.) vinguvad kõige üle... Surume neid väljakul kõvasti,» lausus Detroit Red Wingsis​ leiba teeniv Edvinsson naeratades. «Jää on hea, sel pole midagi viga. See on nii olnud kogu MMi vältel.»