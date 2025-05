Norra kergejõustikutähe hooaja alguse ümber on küsimärgid

«Jakobil on kerge Achilleuse kõõluse vigastus. Seetõttu on ta edasi lükanud planeeritud mäestikulaagri ning on ebaselge, kas ta võistleb Oslo Teemantliiga etapil. Tõenäoliselt tuleb hooaja algust edasi lükata,» teatas Ingebrigtseni pressiesindaja Espen Skoland avalduses.