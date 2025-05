Neuville esines üllatava avaldusega

Neuville tähistas mullu karjääri esimest MM-tiitlit. Sel aastal pole esimese nelja etapi jooksul sarnane edu teda saatnud – Neuville ega tema tiimikaaslased Ott Tänak ja Adrien Fourmaux pole seni võitnud ühtegi etappi, Toyota mehed on samal ajal võtnud koguni kolmel rallil maksimumi.

Kuigi hooaja lõpuni on jäänud kümme etappi, on Toyota ülekaal muserdanud nii Hyundaid kui ka Neuville'i. «Murelik on tugev sõna, kuid me pole olukorras, kus tunneksime mugavalt. Praegune olukord on pisut ebamugav,» kirjeldas Neuville portaalile DirtFish.