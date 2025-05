Tallinna Polütehniline Instituut/Tehnikaülikool/TalTech on aastakümnete jooksul jätnud samuti korvpallimaastikule korraliku jalajälje, aga mitte nii suure kui Tartu. Ent mõne aasta eest tehti jõulised otsused arenemiseks, mis on hakanud vilja kandma. Ning peamine konkurent pole Kalev/Cramo ega Keila, vaid just Tartu Ülikool!