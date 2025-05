Nagu maa alla kadunud Soome sporditähe kohta tuli uut infot

Põhjanaabrite väljaanne Ilta-Sanomat vahendas, et Soome kergejõustiku kuumim jututeema on olnud Murto olukord. Teivashüppaja teatas varakevadel, et psühhiaatrer määras talle haiguslehe. Aprillis lõpetas ta koostöö oma kauaaegse treeneri Jarno Koivuneniga.

Salonen kinnitas, et Murto on naasnud treeningutele. Paraku ei asu kergejõustiklanna lähiajal võistlustulle. «Treeningud on käimas. Saloneni sõnul suundub on Murto selle hooaja tähtsaima eesmärk muidugi Tokyo maailmameistrivõistlused,» viitas ta 13. septembril algavale tiitlivõistlusele.