AMETLIK Laskesuusakoondise uus peatreener tuleb Norrast

32-aastast Bogetveiti hakkab abistama Karel Viigipuu, kes varasemalt abistas eelmist peatreenerit Stefan Lindingeri.

Bogetveit on endine laskesuusataja, kelle saavutuste hulka kuulub viis medalit laskesuusatamise EMilt ning kolmas koht MK-sarja segateatesõidust. 2021/22 hooajal teenis ta IBU karikasarja üldarvestuses teise koha. Viimastel aastatel on Bogetveit olnud ametis Norra eratiimi Team 1.5 peatreenerina (endise nimega Team Maxim).

Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik Alvar Tiisler rääkis teisipäeva hommikul Vikerraadio saates «Võimla», et ta kirjutas laskesuusatähele Vetle Sjåstad Christiansenile, et teada saada, mis mehega täpsemalt tegu on. «Christiansen kiitis teda ning ütles, et tegu on väga hea mehega. Ta käis kolm aastat koolis temaga. Pidi olema väga analüütiline ja tore,» sõnas Tiisler.

Tiisler lisas, et Bogetveidi nõrkuseks on see, et ta pole MK-sarjas osalenud treenerina. Väidetavalt oli üks võimalik kandidaat endine Poola koondise peatreener Rafał Lepel, kellega ka Eesti alaliit rääkis.

Bogetveit võistles sportlaskarjääri jooksul peamiselt IBU karikasarjas. Tema parim individuaalne koht MK-sarjas pärineb 2016. aasta veebruarist, kui ta lõpetas Canmore'is meeste sprindi 42. kohal.

Ka järelkasvukoondise treener tuleb Norrast