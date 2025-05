Laskesuusakoondise uus peatreener tuleb Norrast

Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik Alvar Tiisler ütles teisipäeva hommikul Vikerraadio saates «Võimla» välja laskesuusakoondise uue peatreeneri nime.

«​Tulevik on seotud Norraga. Tänasest päevast on see seotud Norraga. Eesti laskesuusakoondise uus peatreener on kohal. Teda tutvustatakse laiemale avalikkusele reedel. Uus peatreener on endine Norra koondislane, kes alles mõni aasta tagasi võistles MK-sarjas. Tema nimi on Håvard Gutubø Bogetveit,» sõnas Tiisler saates.

«Kirjutasin eile Vetle Sjåstad Christiansenile, et teada saada, mis mehega täpsemalt tegu on. Christiansen kiitis teda ning ütles, et tegu on väga hea mehega. Ta käis kolm aastat koolis temaga. Pidi olema väga analüütiline ja tore.»

Bogetveit lõpetas oma karjääri kolm aastat tagasi ning oli seejärel eraklubis treener. Tiisler rääkis, et Bogetveidi nõrkuseks on see, et ta pole MK-sarjas osalenud treenerina. Väidetavalt oli üks võimalik kandidaat endine Poola koondise peatreener Rafał Lepel, kellega ka Eesti alaliit rääkis.

Seejärel avaldas Tiisler, et ka Eesti järelkasvukoondise treener tuleb ka Norrast. «Selline saab uus ajastu olema,» lisas ta.

​Postimehele teadaolevalt peaks täna alaliit Bogetveidi värbamise ametlikult kinnitama.