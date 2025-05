Toyota on teinud tänavusele WRC hooajale suurepärase alguse ning nende edu Hyundai ees tiimide arvestuses on koguni 50 punkti. Tiimijuht Latvala viis oma meeskonna võitudele avaetappidel Monte Carlos ja Rootsis. Seejärel oli Latvala asetäitjaks Juha Kankkunen, kellega triumfeeriti Keenias ja Kanaari saartel.