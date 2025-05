Portugalis tõotab tulla aasta vingeim WRC-ralli

Ott Tänakul on Portugali rallilt rohkem kogemusi kui üheltki teiselt MM-etapilt. Sel nädalal stardib ta seal 14. korda. Koos kaardilugeja Martin Järveojaga on seal triumfeeritud vaid korra, aasta siis oli 2019.

Hooaja viiendal MM-etapil on stardirivis rekordarv Rally1-autosid, WRC2-sarja punktidele sõidab aga ligi 50 autot. Kõik koostisosad, et kokku panna aasta seni vingeim MM-ralli, on Mandri-Euroopa kõige läänepoolsemal võistlusel paigas.​