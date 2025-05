Oldenburg võitis esimese väljalangemismängu, Konontšuki hooaeg jätkub

Oldenburg jäi esimese veerandajaga taha 21:27, jõudis poolajavileks viigini 45:45 ning tegi 23:13 võidetud kolmanda perioodiga sisse soliidse vahe. Edu hoiti kindlalt, viimasel veerandil külalised enam liiga lähedale ei jõudnud.

Oldenburgi järgmiseks vastaseks tuleb mängu Berliini Alba – Syntainics kaotaja. Igal juhul on selge, et edu korral peab Oldenburg play-off'i avaringis minema vastamisi põhiturniiri võitja Müncheni Bayerniga.