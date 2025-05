Maailma seksikaima jalgpalluri üle heidetud nali viis ootamatu arenguni

Kõik hakkas lahti rulluma nädalavahetusel emadepäeval, kui Inglismaa jalgpallikoondislane Jack Grealishi olevat talle soovinud head emadepäeva, mille peale Lehmann vastas, et ta pole ema. Grealish olla vastanud, et võib seda olukorda muuta.

Tundus, et sotsiaalmeediasse postitatud foto all toimunud kommenteerimine läks väga agressiivseks, kuid hiljem kui välja, et see oli libavestlus ja Grealish pole tegelikult selliseid asju kirjutanud.

Tegemist oli siis võltsitud kuvatõmmistega kommentaariumis toimunud vestlusest. Üks fänn aga uuris Lehmannilt, mis on saanud tema kauasest elukaaslasest Douglas Luizist? Lehmann vastas sellele punase ristiga vihjates, et nende suhe on lõppenud, kirjutas Express.

Tegelikult räägiti nende suhte lagunemisest juba mõnda aega ja ajakirjanduses oli sellest kinnitatud juba kindlas kõneviisis, kuid asjaosalised polnud seda kinnitanud.

Lehmann ja Luiz alustasid suhet 2021. aastal, kui nad mängisid mõlemad Inglismaal Aston Villa klubis, üks nais-, teine meeskonnas. Põgusalt olid nad lahus 2023. aastal, kuid nad leppisid Luiziga siiski ära.