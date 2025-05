Postimehe rallisaade «Parc Fermé» vaatas põhjalikumalt otsa eesootavale Portugali WRC-rallile. Esimene täispikk võistluspäev võib panna paika ralli jõuvahekorrad ning kui need kalduvad Hyundai kasuks, siis annaks see nende sõitjatele suure panuse, et jätkata võitlust MM-tiitlile. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.