Toyota bossi hoiatus: ärme hakka endale midagi ette kujutama

Lisaks võitudele on Toyota teeninud neljast etapist kolmel maksimaalselt meeskondlikku punkte, mis tähendab, et nende edu punktitabelis on Hyundai ees mäekõrgune. Sama seis vaatab vastu ka sõitjate üldarvestuses, kus Elfyn Evans on teistelt pikalt eest ära, siis tuleb Kalle Rovanperä ja parima Hyundai sõitjana on Thierry Neuville kolmas, Ott Tänak platseerub viiendaks.