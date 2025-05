Hamiltoni kentsakas otsus tekitas küsimusi

Lewis Hamilton osales mai alguses New Yorgis kuulsa Met Gala heategevusüritusel.

F1 hooaeg jätkub sel nädalal seitsmenda etapiga Itaalias Imolas, tegemist on aasta esimese võistlusega Euroopas. Esmakordselt Ferrari vormeliga meeskonna sünnimaal startiv Lewis Hamilton on aga silma paistnud üllatava otsusega, kui on loobunud Instagramis kõikidest jälgimistest.​