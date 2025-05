Maailma esireket tegi paavstile ootamatu pakkumise

Seejärel vaatas paavst toas olevaid antiikesemeid ja vastas naerdes: «​Ilmselt on parem, kui me siin ei mängi.»

2023. aastal antud intervjuus ütles Leo XIV, et peab ennast päris korralikuks amatöörmängijaks. «Pärast Peruust lahkumist (kus ta töötas aastatel 2015-2023 -toim.) pole mul olnud palju võimalusi treenida, seega ootan huviga, et saaksin taas väljakule minna,» ütles ta.

Võimalusi on mängida koduväljakul. Vatikani linnas on oma saviväljak ja Itaalia ajaleht La Gazzetta dello Sport on teatanud, et 69-aastasel on tema sõprade sõnul suurepärane tagakäelöök.