Kui enamik maailma spordialaliite on pärast 2022. aastat, kui Venemaa alustas Ukrainas täiemahulise sissetungiga, keelanud agressorriikide sportlastel rahvusvahelistel võistlustel osaleda, siis ultrajooksjate puhul on need piirid olnud üsna leebed. Loodetavasti mitte kauaks.