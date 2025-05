Norra laskesuusatäht tegi suure muudatuse

Alates 2019. aastast Madshusi suuskadega sõitnud Lægreid kasutab edaspidi Fischeri tooteid. «Madshusiga jätkamine oli ebatõenäoline. See on igatahes olnud suurepärane teekond,» ütles ta Norra ringhäälingule.

Lægreid ütles, et brändi vahetamise üks põhjuseid oli jalanõud. «Mul on mõnevõrra erilised jalad, seega on raske leida sobivaid jalanõusid,» sõnas Lægreid.

Nüüd võtab ta üle ka kogu Johannes Thingnes Bø ja Tarjei Bø suusapargi – kuna ta on sõlminud lepingu suusahiiglase Fischeriga. Arvan, et lõdvestun ja julgen rohkem. Olen ​​põnevil, et näha, kas suudan talvel veidi kiiremini sõita. Mul on usku,» ütles laskesuusataja.

Madshus tänas Lægreidi pikaajalise koostöö eest. «Soovime talle edu. Väikese suusabrändi jaoks on maailmakarika üldvõit suur saavutus, seega on see olnud hea koostöö. Õnneks on meil veel palju suurepäraseid suusatajaid alles» ütles võistlusjuht Sylvain Fanjas-Claret.