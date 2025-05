PRESSISEKTOR Mida arvata WRC suurest päästeplaanist?

Rubriigid olid tavapärased.

Staar – korvpalli ülikooliderbi

Nädala staari tiitel kuulub vingele korvpalliduellile teist nädalat järjest, sest seeria venis viie mänguni ehk pakkus sportlikku pinget täie raha eest. Samas on ülikooliderbil ka edaspidi sama kirkalt säramiseks vaja vastata teatud kriteeriumitele, mille täitmine ei käi nipsust.

Krahh – käsipallikoondise EM-valiksari

Pärast novembris Kalevi spordihallis saadud üheväravalist kaotust Pariisi olümpiamängude poolfinalistile Sloveeniale tundus, et Eesti käsipallikoondise seis on päris hea. EM-finaalturniirile jõudmine ei tundunud võimatu missioonina. Kevadel lagunes aga kõik koost, kui esmalt kaotati kaks korda Leedule ja siis Põhja-Makedooniale koguni 19 väravaga. Mida teha, et edaspidi poleks EM üksnes unistus?

Rõõm – WRC sai valmis päästeplaani!

Kaks ja pool meeskonda ning neli-viis tiitlipretendenti pole jätkusuutlik lahendus. Paraku on autoralli MM-sari viimased hooajad just sellises rütmis tiksunud (või siis hinge vakunud?). Nüüd on rallijuhid valmis saanud päästeplaani, mis tõotab 2027. aastaks rallimaailma korralikult reformida.

Mure – äkki Tommy Cash ei võidagi?

Laulmise lahtised Euroopa meistrivõistlused Šveitsis edenevad Eesti laulusportlase Tommy Cashi jaoks kenasti, sest poolfinaalist jõudis ta edasi laupäevasesse finaali. "Pressisektor" mõtiskleb, millised võiksid olla spordiajakirjanduse ja Eurovisioni kokkupuutepunktid?

Teema – jäähoki MM täies hoos

Maailmameistrivõistlused Rootsis ja Taanis on täies hoos. Suuri üllatusi seni sündinud ei ole, aga jututeemasid jagub, sest, noh, jäähoki on kirglik mäng! Muuhulgas kurdab üks saatejuhte, et ta ei saa litri jälgimisega hakkama.

