MMil langetati keset turniiri tähtis otsus

Nüüd haaras rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) ohjad. Pärast kolmapäevast juhatuse koosolekut otsustati, et käimasoleval turniiril on kolmandike vahel olevad pausid 15 minuti asemel 17 minutit. Sama reegel kehtib ka Rootsis Stockholmis, kus samuti peetakse kohtumised.

«Usume, et see aitab suuresti kaasa Herningi jää ühtlase kvaliteedi säilitamisele,» kirjutas IIHF oma avalduses. «Võistkondliku aususe huvides kehtestame Stockholmis mängitavate mängude puhul sama kaheminutilise pikenduse poolajapausides.»

Samal ajal Tšehhis on inimesed maruvihased Herningi tingimuste üle. Valitsevad maailmameistrid peavad seal oma mänge. Ajaleht Blesk kirjutas korralduse kohta ühes pealkirjas, et «see on nali»​ ja «jääpurunemise tõttu on turniir naeruväärne».​