VIDEO Ott Tänak Portugali ralli eel: kas meil kiirust on, eks seda näeb

Portugali MM-ralliga algab suur kruusarallide kaskaad, mis seisus on Hyundai i20 Rally1-auto pärast rallieelseid teste ja neljapäevast testikatset?

«Väga raske öelda. Ma arvan, et hetkel on kõik väga lahtine. Testikatse liiga sarnane päris ralliga ei ole. Samas päris sellist olukorda ei tohiks olla nagu Kanaaridel oli. Kruusal on alati natuke rohkem improviseerimist ja natuke saab sõiduga ikkagi improviseerida. Aga mis olukord tegelikult on, kui kiiret tegelikult keegi on ja kuidas me võrreldes teistega oleme, eks seda näeb ainult katsetele,» vastas Tänak «Täismängu» YouTube'i kanalile antud intervjuus.

Portugalis saab väga oluliseks olema ka rehvitemaatika. Hankooki kruusarehvi pole sellistes oludes veel MM-sarjas proovile pandud. Aga kuidas sujusid Tänaku ettevalmistused just uusi rehve silmas pidades?

«Me teame, et rehvidega on ülikeeruline. Sõitjasõbralikud nad kindlasti ei ole. Esiteks on väga raske autole seadistust leida, teiseks sõidutunnetust leida. Ülimalt keerulised rehvid millega sõita,» rääkis Tänak.

Kui palju on Hyundai meeskond suutnud pettumust valmistanud Kanaari saarte ralli ja täna algava Portugali ralli vahel teha? «Peale Kanaare midagi ei muutunud. Siiamaani kõik eelnevad neli rallit on olnud väga spetsiifilised. Ettevalmistus Portugaliks oli suuresti enne Kanaare tehtud. Peale seda lihtsalt sõitsime ühe testipäeva. Mis seisus me reaalselt oleme, seda me näeme ralli ajal,» ütles Tänak.

Rajaluure ehk recce ajal oli näha, et osades lõikudes olid katsed väga märjad või mudased. Kui palju see muutis tööd keerulisemaks, sest vahepealse ajaga võib tee muutuda kuivemaks?

«Tegelikult ei olnud mudased olud ja legendikirjutamine oli väga okei. Kohati sadas siin ja seal, aga teed olid suht pakitud. Võib-olla ainult üksikud kurvid, aga tegelikult suures pildis olid olud perfektsed raja kirjutamise ajaks, tolmu ei olnud,» vastas Tänak.