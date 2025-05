«Verd oli igal pool.» Endine tulevikulootus avaldas, miks lõpetas karjääri

Ta kukkus tabamuse järel kokku ning viidi kiiresti haiglasse. «Ma ei kaotanud teadvust, aga verd oli igal pool. Sain kohe aru, et asi on halb. Haiglas tuvastati, et mu otsmikuluu oli purunenud väikesteks tükkideks ja luud siinuste ümber olid täiesti puruks. On uskumatu, et jäin ellu. Arstid ütlesid, et kui kuul oleks vaid millimeetri võrra sissepoole jõudnud, oleksin surnud,» rääkis ta.