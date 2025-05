VIDEO Testikatse vahele jätnud Linnamäe: pidime maanteel seisma jääma

Linnamäe sõitis neljapäevasele testikatsele, kuid maanteel kadus autol õlisurve, mistõttu tuli masin seisma jätta. Vahepealsel ajal saadi auto korda ning ta stardib täna õhtul algaval rallil.

Pärast remonditöid proovis Linnamäe autot tavaliikluses. «Ilmselgelt pole see sama, mis kiiruskatsel sõitmine, aga eelmine kord saigi saatuslikuks kiirtee. Loodame, et nüüd toimib,» ütles ta intervjuus YouTube'i kanalile Täismäng. «Tundub, et saime [probleemile] jälile. Praegu kõik toimis, seega probleem oli üpris väike. Kahju, et testikatse jäi sõitmata.»

Kui suur probleem see on, et testikatse jäi sõitmata? «Eks näeme. Ma ei lase sel ennast väga häirida. On, mis on. Katse on eelmisest aastast tuttav, midagi drastilist pole.»

Üldiselt on Linnamäe üpris positiivselt meelestatud. «Konkurents WRC2-klassis on tihe, aga kui kõik toimib, siis usun, et oleme võimelised tegema head esitust,» lisas ta.

Lisaks Linnamäele kihutavad Portugalis WRC2-klassis eestlastest ka Robert Virves ja Romet Jürgenson. «Loodan, et lõpetan neist ikkagi eespool. Tahan, et neil läheks ka hästi, aga mul veel paremini,» ütles ta.