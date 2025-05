VIDEO Robert Virves avaldas Portugali MM-ralli eesmärgi

Virves sõidab sel hooajal Škoda tehasetoega tiimis Toksport WRT. «See ralli on meeskonnaga esimene kokkupuude. Aga tiim on kogenud, muretsema ei pea – peaksime hakkama saama. Mõned korrad oleme Portugalis varem sõitnud, selles vaates peaks ka okei olema,» rääkis ta YouTube'i kanalile Täismäng .

Virves läbis testikatse vaid korra ning sõitis WRC2-klassis välja neljanda aja. Kogu ralli lõikes ta aga koha peale liiga palju ei keskendu. «Tänavust hooaega vaadates oleks mõistlik teha vahelduseks vigadeta ralli. Suhteliselt keeruline saab olema, eriti homne pikk ja nõudlik päev. Eesmärk on teha puhas sõit, vältida vigu ja rehvipurunemisi. Kui see õnnestub, võiks tulemus olla päris hea,» lausus ta, kuid lisas, et ei saa riskivabalt ka sõita.

«Elu on näidanud, et kui üritad väga autosäästlikult sõita, siis teised seda ei tee ja sõidavad lihtsalt eest ära,» jätkas ta. «Aga puruks ei taha ka sõita. Tasakaal on kõige tähtsam, natukene on õnne ka vaja nendes oludes.»