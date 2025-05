Aroni tiimi juhtkonnas toimus veel üks vangerdus

Mõned nädalad tagasi lahvatas Alpine'i F1 meeskonna ümber kõmu, kui nende tiimipealik Oliver Oakes ootamatult ametist loobus. Peagi tuli teade, et senine tiimi nõuandja, kunagine tiimiboss, Flavio Briatore on sel nädalal toimuval Emilia-Romagna GP-l Alpine'i meeskonna eesotsas. Kuid nüüd on selgunud, et nii see pole, sest ta pole ametlikult tiimi töötaja ning tal pole vajalikku litsentsi, et tiimipealikuna tegutseda.