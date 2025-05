Kas Ogier lehvitab juba valget lippu? Rekordimees pole autoga rahul

Lisaks läks Ogier'il ja kogu Toyotal rappa võistluseelne testimine, sest see sõideti väga märgades oludes. Samas ei pane prantslane pahaks, et ralli sõidetakse pigem kuivematel teedel. «Vihmas oli nende rehvidega väga raske sõita. Seetõttu olen tõesti õnnelik, et nädalavahetusel paistab päike. Ausalt öeldes oli hirmus sõita märgades oludes,» paljastas Ogier.

Nagu öeldud, Ogier andis juba enne ralli algust mõista, et kõrget kohta on tal tänavu raske püüda. «Kui küsimärke on nii palju, on raske enesekindel olla. Kuid lõppkokkuvõttes peab lihtsalt uskuma, et see on võimalik. See on alati meie plaan,» sõnas Ogier.