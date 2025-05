Konkurent kritiseeris Alpine’i karmi käitumist oma sõitjaga

​Doohan sai sõita kuus etappi sel hooajal, lisaks tegi ta ühe stardi mullu, seda viimasel võistlusel. Punktiarvet pole Austraalia sõitja suutnud avada, kuid Bearmanile tundub, et meeskond tegi sarnaselt temale debüüthooaega sõitvale Doohanile liiga. Ta visati üle parda vahetult enne Euroopa etappide algust ehk radasid, mis on noortele sõitjatele tuttavamad.

«Ma arvan, et selles olukorras on väga raske, kui juba esimesest võistlusest alates on sinu kohal selline surve,» rääkis Bearman sel nädalal Imola ringrajal sõidetava F1 etapi eel, et hooaja algusest alates käisid jutud, et Doohan vahetatakse ühel hetkel välja.