VIDEO Portugali ralli liider Tänak: sellistes tingimustes on väga raske kõvasti suruda

«Esimesed kaks katset töötasid meie jaoks päris hästi,» ütles Tänak hooldusalas. «Olin autos enam-vähem õnnelik, sain sõita oma rütmis. Aga kaks viimast on olnud päris kohutav kannatus, kui aus olla. Ma ei tea, kas katsete karakteristika muutus, aga kuidagi läks nii, et kohe algusest oli suur alajuhitavus. Sellistes tingimustes on väga raske kõvasti suruda.»

«Üleüldiselt on tingimused väga keerulised. Kui esimesel katsel tehtud viga välja arvata, siis tegin päris hea sõidu. Raske on näha, millest praegu kiiruse erinevus tuleb. Kas tegemist on teeoludega või midagi, aga vahe on liiga suur,» lausus ta.