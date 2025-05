«Uue treeneriga tuleb alati uus hingamine. Loodan, et saame toimima. Esmamulje on väga hea – ta on avatud ja saab aru meie erinevatest soovidest. Võimaldab meil toimida tiimina olukorras, kus igaüks läheneb treeningprotsessile individuaalselt,» rääkis Ermits.