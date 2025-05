Linnamäe katkestas Portugali ralli

«Ilmselgelt pole see sama, mis kiiruskatsel sõitmine, aga eelmine kord saigi saatuslikuks kiirtee. Loodame, et nüüd toimib,» ütles ta eile intervjuus YouTube'i kanalile Täismäng. «Tundub, et saime [probleemile] jälile. Praegu kõik toimis, seega probleem oli üpris väike. Kahju, et testikatse jäi sõitmata.»