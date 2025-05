«Minu jaoks on tegemist Norra B-koondises oma sportlaskarjääri läbinud treeneriga. Olen aastaid selle tiimi suhtes alt üles vaadanud, sest sealt tulevad ebareaalselt tugevad Norra varumehed. Ülimalt tore, et sealne info tuleb nüüd otseallikast meile,» sõnas Zahkna.

Info all peab Zahkna silmas lihtsalt seda, et kuidas asjad sealmaal käivad. «Tulemustest on ju näha, et Norra B-koondisel asi toimib. Kui nende liige saab MK-sarjas võimaluse, siis sõidab ta tavaliselt kuue või kümne parema sekka.