VIDEO Virvesel on olnud autoga probleeme: ei saa rahul olla

Sel hooajal Škoda tehasetoega tiimis Toksport WRT sõitev saarlane sõnas neljapäeval, et selle nädalavahetuse eesmärgiks oleks teha vigadeta ralli. Küsimusele, kuidas on see sujunud, vastas Virves: «Suures plaanis pole vigu olnud, aga ei saa väga rahul olla.

Auto tundub sõidetamatu. Tegime väikeseid mudatusi ka enne rallit, aga arvan, et pole õiges korras. Ei midagi suurt, aga aeglastes kurvides ma ei saa masinat pöörama. Kui juba teel on rohkem ruumi, siis on lihtsam. Varu on vaja, et keerama saada. Ei ole väga hea sõita.»

«Teeme mingi muudatuse ja loodetavasti saame korda,» sõnas ta hoolduspausi ajal.

Vaata ka Robert Virvese intervjuud spordikanalile «Täismäng»:

Oma tempoga on Virves rahul, aga alati saab parem olla. «Pole halb, aga olen üsna kindel, et oleme kaotanud palju mõttetut aega. Liiga palju ei muretse. Loodame, et saame automurega ühele poole. Siis oleks endal ka nauditavam sõita,» märkis ta.

«Esimesel läbimisel oli väga okei sõita. Tee polnud katki, stardipositsioon oli hea. Teisel ringil tuleb hoopis teistmoodi.»