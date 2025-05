Jürgenson võitleb Portugalis enesekindlusega

«Väga pole midagi kommenteerida, väga raske on. Uued teed ja olud. Pole üldse enesekindlust seal pimedates kurvides metsa vahel. Siin on teine liiga. Proovime teiseks läbimiseks olla kiiremad,» rääkis ta YouTube'i kanalile Täismäng.

«Pigem on enesekindluse taga. Usud, et puu taga on selline kurv. Õppimist on omajagu. Anname aru, et oleme siin esimest korda. Teised on siin üle kümne aasta olnud,» lausus ta.