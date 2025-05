Tänak võitis reedel kaks esimest katset ning läks liidriks, kuid pole pärast seda enam katsevõitude nimel võidelnud. «Tegime hommikul kaks head katset. Seejärel pole hoogu olnud, oleme võidelnud autoga,» ütles ta meediaalas. Kaheksanda katse lõpus ütles ta Rally TV-le, et peamine mure on olnud alajuhitavusega.

Nüüd ootab sõitjaid ees reedene viimane ring: hommikuse esimese katse kordus ja kaks uut katset. Mida uutest katsetest oodata? «Mõlemad on üsna kurvilised, keskmise kuni aeglase kiirusega. On ka mõned kiired sektsioonid. Raske öelda, kuidas pidamisega on. Tegime suure osa recce​'st vihmastes või niisketes tingimustes, aga nüüd on teed kuivanud,» lausus ta.