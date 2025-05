Norra oskusteabega saabunud laskesuusatreener: usun Eesti sportlastesse!

Tahtjaid oli mitu, välja valiti viimastel aastatel Norra eratiimi Team 1.5 peatreenerina töötanud Håvard Bogetveit. «Teeme kolmandat aastat Norra alaliiduga tihedat koostööd ja kui saime sealt signaali, et see mees on teile õige, siis meil pole vaja kahelda,» kõlas laskesuusaliidu spordidirektori Kauri Kõivu vastus küsimusele «Miks just Bogetveit?».