VIDEO Giro d'Italia liidrit tabas krahh

«Väga hea päev meie jaoks. Ütleks isegi, et perfektne. Loodan, et ka homme läheb hästi. Proovisin terve sõidu vältel konkurente vaadata. Päris korralik pokkerimäng toimus seal vahepeal, et kes vedama hakkab. Kui sain viimasel kilomeetril eest ära, siis ründasin kõvasti. Siin võistlusel on mõistlik korra rünnata. Täna oli see seda väärt,» sõnas 22-aastane Ayuso.