Neuville'il oli Tänaku üle hea meel

«Täna oli hea päev, kuniks selle õnnetu juhtumini. Pidime katkestama, sest see polnud midagi, mida oleksime saanud kiiresti parandada. Ei oodanud sellist asja. Oli väga hea kiirus, võitlesime esikoha eest. Enne seda oli positiivne esitus. Peame analüüsima, mis juhtus. Loodan, et saan homme startida,» kommenteeris prantslane reede õhtul.

Thierry Neuville on pärast 11. katset viiendal kohal ning jääb eestlasest 32,7 sekundit maha. «​Täna hommikul surusime ka. Kaotasime kaheksa sekundit spinnis, olime hädas enesekindlusega. Rahule võib jääda, lähedal poodiumikohale. Homme on meil parem positsioon. Tore näha, et Ott on ees. Tiimile oli hea päev,» sõnas Neuville, kes jääb kaotab 4,6 sekundiga kolmandat kohta hoidvale Takamoto Katsutale.